محافظ المنوفية يكرم الأم المثالية الأولى على المحافظة والرابعة على الجمهورية

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أميمة طلعت السيسي الحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية والأول على المنوفية "كأم مثالية " وذلك في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى الجمهورية.

أهداها المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية ودرع المحافظة تقديراً لقصة كفاحها وما قدمته من تضحيات خلال رحلة عطاء مشرفة، جاء ذلك خلال استقباله لها بمكتبه بالديوان العام تزامنا مع الاحتفال السنوي للمرأة المصرية بعيد الأم.



وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه للسيدة أميمة ، معربا عن سعادته البالغة بفوزها وتحقيقها مركز متقدم على مستوى الجمهورية، موجهاً لها تحية إعزاز وتقدير لما قامت به من جهد وتضحية لبناء مجتمع سليم قائم علي الترابط والعطاء، مشيرا إلى أن محافظة المنوفية دائما ما تحظى بتحقيق مراكز أولى من كل عام في مسابقة الأم المثالية مما يعكس دور المرأة وحجم تضحياتها كونها عصب المجتمع والنواة الأولى لبناء الأسرة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن الاحتفال بعيد الأم يأتي إيماناً بمكانتها وعرفاناً بدورها الأصيل في بناء الأمم ، وتأكيداً على الاستمرار في دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تضاف إلى سجلها المشرف ، مشيرا إلى أن المرأة المصرية قد حظيت باهتمام ودعم كبير في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي إعلاء لقيمة المرأة والأم وتقديرا لدورهن في حماية وبناء الوطن.