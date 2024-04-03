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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: إنجاز 96% من مشروع تبطين الترع بالشهداء و75% في أشمون

تبطين الترع في المنوفية
تبطين الترع في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن هناك متابعات دورية وميدانية لتنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية بنطاق مركزي أشمون والشهداء بهدف ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن العمل جاري علي قدم وساق في تأهيل وتبطين عدد 82 ترعة بنطاق مركزي أشمون والشهداء .

وأوضح انه تم الإنتهاء من تبطين أكثر من 85 كم لعدد 28 ترعة متنوعة بقري مركز الشهداء وبنسبة إنجاز 96% ، وكذا تبطين ما يزيد عن 150 كم لعدد 54 ترعة بنطاق شرق وغرب مركز أشمون بنسبة تنفيذ 75% .

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ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتكثيف التواجد الميداني بكافة مواقع العمل والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الأداء والتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المقررة للإسراع في إنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة .

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