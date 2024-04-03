فرص عمل خالية للشباب في المحافظات.. الحق قدّم

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل المصرية، بتوفر فرص عمل خالية في محافظتي الغربية وأسيوط ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية، والتي توفر فرص عمل للشباب في 39 شركة بالقطاع الخاص برواتب مجزية وتوفير التأمين الصحى والاجتماعى، لذلك ترتفع معدلات البحث عن شروط التقديم في فرص العمل الخالية بمحافظتي الغربية وأسيوط.

فرص عمل خالية للشباب في المحافظات



وجاءت شروط التقديم في الوظائف الخالية بمحافظتي الغربية وأسيوط، كما أعلنتها وزارة العمل المصرية في نشرة التوظيف النصف شهرية، كالتالي:

فرص العمل الخالية في محافظة الغربية

تطلب في الوظائف الخالية (5 مساعد شيف- 10 شيف غربى- شرقى- 50 بائع- 5 عامل عادي) بشرط توفر خبرة 5 سنوات، ويمكن القبول بالحصول على مؤهل دراسي متوسط الراتب: 3500: 6000 جنيه حسب المهنة.



شركة لاين باك للكرتون المضلع

تطلب (20 عامل عادي)، وبدون شروط في المؤهل الدراسي ويحدد الراتب حسب المقابلة.

مصنع جيلاتي أيس كريم جولد

يطلب 28 عامل عادي 40 عامل تعبئة، ولا يوجد شروط في المؤهل الدراسي والراتب حسب المقابلة.

شركة فارما بلاست

تطلب (4 عاملة تعبئة 2 سائق- 2 عامل مخازن)، ويكون مؤهل دراسي عالي أو متوسط على الأقل ويحدد الراتب حسب المقابلة.

شركة حلواني الصياد

الوظائف الخالية في محافظة أسيوط

شركة كاش للتمويل متناهى الصغر وتطلب (5 اخصائى تمويل)، يجب أن يتوفر مؤهل دراسي عالي والراتب يحدد حسب المقابلة.