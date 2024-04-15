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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف خالية للمعلمين بمدارس النيل المصرية الدولية عبر هذا الرابط.. قدم الآن

مدارس النيل المصرية
مدارس النيل المصرية الدولية

أعلنت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية عن وظائف خالية للمعلمين، حيث كتبت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك  بدء قبول طلبات التقديم في وظائف مدارس النيل المصرية الدولية ، لتوظيف للمهنيين المؤهلين والمعلمين المتخصصين بالفروع الآتية: (أكتوبر، العبور، بورسعيد، المنيا، قنا، زايد، الشروق، الياسمين، الأندلس، السادات، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة، طيبة الأقصر الجديدة، أسوان الجديدة) للعام الدراسي 2024-2025.

رابط التقديم في وظائف مدارس النيل المصرية الدولية

وقالت  إدارة مدارس النيل المصرية الدولية ، إنه يمكن الآن الدخول على رابط وظائف مدارس النيل المصرية الدولية ، للتقديم والإطلاع على متطلبات الوظائف من خلال الضغط على :  https://nes.moe.gov.eg/Edumaster/jobs 

وأوضحت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية أنه يمكن لمن يهمه الأمر الآن، الإطلاع على تفاصيل وظائف وظائف مدارس النيل المصرية الدولية المتاحة ومتطلباتها من خلال الضغط على : 

https://nes.moe.gov.eg/.../NEIS-Jobs-Announcement-2024...

 

الجدير بالذكر أن مدارس النيل،  يبلغ عددها 14 مدرسة على مستوى الجمهورية، وهي مدارس تتيح للطلاب الحصول على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدارس النيل تحظى باهتمام ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يؤكد دومًا ضرورة التوسع في أعداد هذه المدارس، والارتقاء بمستوى جودتها، حيث تعد هذه المدارس مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، وبمصروفات مدعمة، ويمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادة الدولية.

وأضاف حجازي ، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بملف مدارس النيل المصرية، وتسعى جاهدة لتطوير هذه المدارس والتوسع في إنشاء العديد منها. 

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدة توجيهات بشأن تطوير المنظومة التعليمية لمدارس النيل المصرية الدولية، والتي تركزت حول ضرورة وضع آلية لانتقاء أفضل العناصر من المعلمين وتحفيزهم وإجراء تقييم دوري لمديري المدارس، وتفعيل وتطوير المنصة التعليمية الخاصة بمدارس النيل المصرية الدولية "LMS " وتكثيف استخدام التكنولوجيا في التعليم، بالإضافة إلى مواصلة تفعيل الأنشطة المختلفة الرياضية والفنية والثقافية للطلاب.

وأكد  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الاهتمام بمقترحات أولياء الأمور لتطوير منظومة النيل التعليمية والحفاظ على مستواها المتميز.

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