عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وظائف خالية ضمن مبادرة توظيف مصر.. قدم الآن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من الشباب، عن الوظائف المتاحة ضمن مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة والتي يتم نشرها عبر صفحتها الرسمية.

وظائف خالية باعلان وزارة الشباب والرياضة

وأعلن الموقع مؤخرا عن تفاصيل بعض الوظائف ضمن مبادرة توظيف مصر، بمجموعة كاسلت، موضحا التخصصات المطلوبة والشروط وكيفية التقديم.

الشروط المطلوبة للوظيفة

- الحد الأقصى للسن 30 سنة.

- مهارات الإبلاغ.

- الدافع الذاتي.

- موجه نحو التفاصيل.

- مهارات التواصل.

- ممتاز لمكتب excel وMS.

- العمل بالقاهرة في شبرا.

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس في إدارة الإمدادات أو درجة ذات صلة.

- أن يكون لديه خبرة من 1 إلى 3 سنوات.

- أن يكون لديه مستوى ممتاز للغة الإنجليزية.

التخصصات المطلوبة بالوظائف الخالية

وتشمل التخصصات المطلوبة من مجموعة مصر كاسلت «MCG» التخصصات التالية:

- أخصائي مشتريات أجنبية، يقوم بالمهام الآتية:

- التفاوض على أفضل حزمة شراء من حيث السعر والمدة والتسليم والخدمة مع الموردين الحاليين والجدد.

- التفاعل مع الموردين يوميا لحل مشاكل المعاملات وجمع المعلومات المهمة عن الفواتير ومعلومات التتبع.

- توصية للموردين الجدد إذا لزم الأمر.

- إدارة علاقات الموردين، والتي تضمن تسليم البنود والمواد المطلوبة في الوقت المناسب والدقيق.

- التواصل مع الموردين للحصول على المستندات المطلوبة لشروط التخليص والشحن.

- مسؤول عن إعداد ومعالجة طلبات الشراء وفق سياسات وإجراءات الشركة.

اعرف كيفية التقديم في وظائف التنمية المحلية الخالية قبل انتهاء المدة

وظائف شاغرة بجامعة عين شمس.. الشروط والمستندات المطلوبة

العمل في أسبوع.. وظائف بالخارج وإشادة دولية بمشروع مهني 2030.. وتعويضات لضحايا حادث إيتاي البارود

الشروط المطلوبة للتقديم لـ وظائف وزارة الشباب والرياضة

وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالتجمع الخامس| قدم الآن

المزايا والحقوق بالوظائف الخالية

يحصل المقبولين في الوظائف على المزايا الآتية:

- حزمة جذابة من الرواتب.

- ساعات العمل 9 ساعات

- 2 يوم عطلة.

- التأمين الطبي والتأمين الاجتماعي.

وزارة الشباب والرياضة وظائف خالية وظائف شاغرة وظيفة الوظائف الخالية الوظائف المتاحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

تصرف مثير من إمام عاشور مع جماهير الزمالك

مفاجأة سارة تنتظر الأهلي حال التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

موضوعات متعلقة

رسوم استخراج جواز سفر 2024 .. الأوراق وطرق الحصول عليه

ثاني يوم رمضان.. تعرف على سعر طن الحديد والأسمنت

أسعار الذهب في ثاني يوم رمضان| عيار 21 مفاجأة

مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان

تخفيضات تصل لـ 30%.. أسعار مستلزمات رمضان في المعارض

موعد صلاتي المغرب والفجر في أول يوم رمضان 2024

أسعار الذهب في أول يوم رمضان

لو هتبني.. اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ترشيحاتنا

تقديس الميرون والغاليلاون بدير الأنبا بيشوي بيد البابا و106 من أحبار الكنيسة

وظائف خالية ضمن مبادرة توظيف مصر.. قدم الآن

هل اللهم لك صمت أفضل صيغة من دعاء الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء توضح

650 محاميا من تشيلي يقدمون شكوى أمام "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وحكومته

قبل موسمها|هل فسد محصول المانجو على الأشجار؟.. الفلاحين تكشف الحقيقة

أحمد عمر هاشم يوضح أفضل دعاء مستجاب ردده النبي |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

بعد نقله المستشفى| معلومات عن إصابة عمرو الليثي

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

نشرة المرأة والصحة.. معلومات عن إصابة أحمد رفعت بعد نقله للعناية المركزة.. فوائد تناول الفول بالطماطم على مائدة سحور رمضان

فيديو

بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق"

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ