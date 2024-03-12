وظائف خالية ضمن مبادرة توظيف مصر.. قدم الآن

يبحث عدد كبير جدا من الشباب، عن الوظائف المتاحة ضمن مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة والتي يتم نشرها عبر صفحتها الرسمية.

وظائف خالية باعلان وزارة الشباب والرياضة

وأعلن الموقع مؤخرا عن تفاصيل بعض الوظائف ضمن مبادرة توظيف مصر، بمجموعة كاسلت، موضحا التخصصات المطلوبة والشروط وكيفية التقديم.

الشروط المطلوبة للوظيفة

- الحد الأقصى للسن 30 سنة.

- مهارات الإبلاغ.

- الدافع الذاتي.

- موجه نحو التفاصيل.

- مهارات التواصل.

- ممتاز لمكتب excel وMS.

- العمل بالقاهرة في شبرا.

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس في إدارة الإمدادات أو درجة ذات صلة.

- أن يكون لديه خبرة من 1 إلى 3 سنوات.

- أن يكون لديه مستوى ممتاز للغة الإنجليزية.

التخصصات المطلوبة بالوظائف الخالية

وتشمل التخصصات المطلوبة من مجموعة مصر كاسلت «MCG» التخصصات التالية:

- أخصائي مشتريات أجنبية، يقوم بالمهام الآتية:

- التفاوض على أفضل حزمة شراء من حيث السعر والمدة والتسليم والخدمة مع الموردين الحاليين والجدد.

- التفاعل مع الموردين يوميا لحل مشاكل المعاملات وجمع المعلومات المهمة عن الفواتير ومعلومات التتبع.

- توصية للموردين الجدد إذا لزم الأمر.

- إدارة علاقات الموردين، والتي تضمن تسليم البنود والمواد المطلوبة في الوقت المناسب والدقيق.

- التواصل مع الموردين للحصول على المستندات المطلوبة لشروط التخليص والشحن.

- مسؤول عن إعداد ومعالجة طلبات الشراء وفق سياسات وإجراءات الشركة.

المزايا والحقوق بالوظائف الخالية

يحصل المقبولين في الوظائف على المزايا الآتية:

- حزمة جذابة من الرواتب.

- ساعات العمل 9 ساعات

- 2 يوم عطلة.

- التأمين الطبي والتأمين الاجتماعي.