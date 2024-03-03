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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالتجمع الخامس| قدم الآن

المدرسة المصرية الدولية
المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالتجمع الخامس

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالتجمع الخامس، التابعة للإدارة العامة للمدارس الحكومية الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حاجاتها لمعلمين (إعدادي - ثانوي) للقسم المتوسط MYP فى المدرسة للعمل للعام الدراسي 2024- 2025 فى التخصصات الآتية:

لغة عربية، دين، دراسات اجتماعية، English، ، Math  ، أخصائي اجتماعي، أخصائي مكتبة، أمين معمل علوم، PHE(PE), IT , Drama ,Science, Art, Design، French

شروط التقديم في وظائف المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالتجمع الخامس

  • إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم واللغة الإنجليزية.
  • إجادة المادة العلمية.
  • القبول من معلمي وزارة التربية والتعليم.
  • أن يكون الموظف على رأس عمله بالمدارس الحكومية والرسمية بوزارة التربية والتعليم.
  • يتم العمل بنظام المأمورية المجددة سنويا، حيث يمنح المعلم حافزا شهريا نظير الجهود غير العادية.
  • تقدم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.
  • تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية واللغة الإنجليزية. 

رابط التقديم في وظائف المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالتجمع الخامس

أكدت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالتجمع الخامس أنه يمكن الآن الدخول على رابط التقديم في وظائف المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالتجمع الخامس من خلال الضغط على:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfZQXNBFzG.../viewform...

 

كما أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالتجمع الخامس أيضا عن بدء تسجيل رغبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال PYP2 )KG1) للعام الدراسي 2024- 2025 من اليوم 3 مارس 2024 وحتى 30 مارس 2024.

للتقديم يتم عمل QR scan أو من خلال https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd3z9v.../viewform...

جدير بالذكر أن عدد طلاب المدارس الرسمية الدولية “IPS” بلغ ما يزيد على 10 آلاف طالب هذا العام، وذلك من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي.

ويتوفر لدى المدارس الرسمية الدولية “IPS” كادر من المديرين والمعلمين المدربين ممن لديهم خبرة في التعامل مع المناهج الدولية، حيث بلغ عد المديرين 25 مديرا مدربا كفئا، وعدد يصل إلى ما يزيد على 1000 من المعلمين.

 

قائمة المدارس الرسمية الدولية “IPS” في مصر 

 وصل عدد المدارس الرسمية الدولية “IPS” إلى 25 مدرسة، وتسعى الوزارة للتوسع في عدد هذه المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، وهي كالتالي:
- المدرسة الرسمية الدولية بالشروق.
- المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر.
- المدرسة الرسمية الدولية مصطفى النحاس.
- المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم.
- المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس.
- المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج.
- المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية.
- المدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر 1.
- المدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر 2.
- المدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر 3.
- المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية.
- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة.
- المدرسة الرسمية الدولية بطنطا.
- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 1.
- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 2. 

- المدرسة الرسمية الدولية بدمياط.
- المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ.
- المدرسة الرسمية الدولية بالعاشر من رمضان بالشرقية.
- المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية بالبحيرة.
- المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بالقليوبية.
- المدرسة الرسمية الدولية بدكرنس بالدقهلية.
- المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد.
- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة الجديدة بالدقهلية.
- المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس الشرقية.
- المدرسة الرسمية الدولية بروضة العبور بالقليوبية.

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