الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف الخالية وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم بالحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف خالية لجميع المؤهلات الدراسية وبمرتبات مجزية، للعمل في المنطقة الصناعية الأولى بمدينة بدر.

وظائف

التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف وزارة الشباب والرياضة، من خلال الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل وكيفية التقديم.

الشروط المطلوبة وزارة الشباب والرياضة

الحد الأقصى للسن 40 عاما.

يفضل أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في العمل.

مكان العمل يكون في مدينة بدر أو المنطقة الصناعية الأولى.

الوظائف متاحة لجميع المؤهلات الدراسية.

الوظائف المطلوبة وزارة الشباب والرياضة

مساعد أمين مخزن، يشترط أن يكون حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط.

عمال خدمات، لا يشترط مؤهل أو الحاصلين على الابتدائية.

محاسب تكاليف، يشترط حصوله على مؤهل عالي، وأن يكون لديه خبرة من عام إلى عامين.

الحقوق والمميزات وزارة الشباب والرياضة

تأمين طبي وتأمين اجتماعي بعد 3 شهور فترة الاختبار.

مواصلات ووجبة وسكن للمغتربين.

حوافز ربع سنوية.

راتب مجزى علي حسب كل وظيفة.

عدد ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات يوميا.

تمنح الشركة للعاملين عدد 2 يوم إجازة فى الأسبوع.

كيفية التقديم للوظائف الخالية

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية من وزارة الشباب والرياضة، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة على صفحة الفيسبوك والدخول إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف وتسجيل البيانات المطلوبة ليتم تقديم طلب التقدم للوظائف.