وظائف خالية للشباب قدم الآن

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين وخاصة الشباب الراغبين في العمل، عن فرص العمل الخالية التي أصدرت وزارة العمل، من خلال نشرة التوظيف، التي تعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات.

وظائف خالية للشباب

وظائف الشركة «المصرية للمشروعات السياحية العالمية» (أمريكانا).

. 100 عضو فريق بدون إعاقة

. 100 عضو فريق 5% إعاقة حركية أو صم وبكم.

أماكن العمل: (التجمع- اكتوبر- زايد- مدينتي)

زيادات سنوية- تأمين شامل- تأمين على الحياة

(الرحاب- المعادى- وسط البلد- مدينة نصر- مصر الجديدة)

47 ش البطل أحمد عبدالعزيز- المهندسين- الجيزة

الشروط المطلوبة

مؤهل عال- متوسط

السن 18: 35 سنة- من الجنسين

الراتب: 3500: 3800 ج 9 ساعات عمل- وجبة يومية

- المقابلات من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 ص: 5 م

- مواصلات من أقرب نقطة إلى الدائري

تفاصيل الوظائف المطلوبة

وظائف خالية في «Worldgate» للسياحة والسفر.

الوظائف المطلوبة

السن: 30 سنة

الراتب: 5000 ج

إجادة اللغة والكمبيوتر

خبرة 4 سنوات

السن: 27: 30 سنة

الراتب: 7000 ج

المهندسين- ش جامعة الدول العربية- ميدان مصطفى محمود بجوار جامع مصطفى محمود برج رقم 1 ش وادى النيل عمارة ستاربكس الدور الثامن مكتب 15

. محاسبون

. سكرتارية- خريجو المعاهد العليا- خبرة 1: 2 سنة

. تلى سيلز

المميزات: تأمين طبي- تأمين اجتماعي

- إجازات رسمية وسنوية- ترقيات سنوية المقابلات أيام الأحد، الاثنين، الثلاثاءمن الساعة 12 ظ: 3 م مع إحضار صورة البطاقة الشخصية