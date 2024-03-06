اعرف كيفية التقديم في وظائف وزارة التنمية المحلية الخالية قبل انتهاء المدة

بخطوات بسيطة تستطيع أن تقدم علي الوظائف الخالية بوزارة التنمية المحلية، قبل انتهاء فترة التقديم الإثنين المقبل الموافق 11 مارس الجاري والتي تم فتح باب التقديم فيها يوم الأحد الموافق 11 / 2 /2024.

خطوات التقديم في وظائف وزارة التنمية المحلية الخالية

يتم التقديم علي وظائف وزارة التنمية المحلية الخالية الكترونيا من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموقع وزارة التنمية المحلية mld.gov.eg، حيث يتم استيفاء الشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة والمسميات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي الواردة على مواقع التقديم للوظائف الخالية.

و يتم ملء الاستمارة الإلكترونية المعدة لذلك بموقع الوزارة وتحميل المستندات المطلوبة داخل ملف بصيغة pdf وإرسالها إلكترونياً.

وأكدت الوزارة أنه لن يلتفت لأى مستند يسلم باليد أو بعد انقضاء الميعاد.

وحذرت وزارة التنمية المحلية، أنه لا يتم التعامل نهائياً مع أى شخص أو اخذ أى تعليمات أو دفع أى مبالغ نقدية إلا من خلال واتساب التليفون المحمول الخاص بالإعلان وهو 01101632227.

وكانت أعلن وزارة التنمية المحلية عن حاجتها لشغل 17 وظيفة قيادية شاغرة عن طريق التعيين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على النحو الموضح،

أولاً: وظائف من المستوي الوظيفي ( الممتاز) :

المسمى الوظيفي : الوكيل الدائم

ثانياً: وظائف من المستوي الوظيفي ( العالي ) :

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية

ثالثاً :- وظائف المستوي الوظيفي ( مدير العام ) :

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية و مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية و مدير عام الإدارة العامة لموازنة المحليات و مدير عام الإدارة العامة للأمن

و مدير عام الإدارة العامة لمتابعة مراكز الخدمات بالمحافظات ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإقليمي و مدير عام الإدارة العامة للتخطيط المحلى

ومدير عام الإدارة العامة للتنمية الريفية ومدير عام الإدارة العامة للتنمية الحضرية ومدير عام الإدارة العامة لشئون المخلفات الصلبة و مدير عام الإدارة العامة لصندوق التنمية المحلية الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي والسياسات و مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم ومدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.