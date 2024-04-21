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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وظائف خالية بوزارة التموين.. قدم الآن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن الوظائف التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

وأعلنت الوزارة توفر وظائف خالية من النوع القيادي، حيث تحتاج الوزارة إلى تعيين مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

شروط شغل الوظائف بوزارة التموين والتجارة الداخلية

- متابعة نشر القرارات الوزارية في الوقائع المصرية.

- إعداد المذكرات والبحوث لتفسير القوانين والقرارات التموينية وإبداء الرأي فيما يثار من إشكالات عند تطبيقها وتعميم ما يلزم منها.

- متابعة الدعاوى المرفوعة من الوزارة أو ضدها أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وإمداد الجهات القضائية بالمستندات المطلوبة.

- إعداد وصياغة المنشورات التي تتطلبها أعمال الوزارة وعقود المناقصات والممارسات والاتفاقيات المباشرة.

- مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- إعداد مشروعات القوانين والقرارات الوزارية والمذكرات الإيضاحية الخاصة بها.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- دراسة نتائج تطبيق القوانين والقرارات وإبداء الرأي فيما يظهر من سلبيات عند التطبيق ووضع مقترحات تعديل النصوص القانونية اللازمة.

كيفية التقديم بوظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية


على من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم بالطلب باليد لـ الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تنتهي مهلة التقدم لهذه الوظيفة في 2024/04/24.


المستندات المطلوبة لشغل الوظائف بوزارة التموين والتجارة الداخلية
 

- بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة عمله موضحًا به :
- تاريخ ومحل الميلاد

 التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية

- القدرة على إجادة لغات أجنبية

- والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي

- الخبرة النوعية والزمنية

-الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث

- الوظائف الإشرافية

- الأجازات الخاصة ونوعها

- الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها

- العلاوات التشجيعية

- خطابات الشكر والتقدير

- الجزاءات إن وجدت

- تقارير الكفاية لآخر عامين

- عدد 4 صور شخصية

- العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه

- بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة على ذلك.

- اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

 

 

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