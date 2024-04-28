عماد الدين حسين: معظم شباب مصر خريجو كليات ليس لها وظائف كافية.. فيديو

قال عماد الدين حسين ، عضو مجلس الشيوخ ، إن هناك مئات الالاف من الخريجين لا يجدون عمل بسبب ارتفاع عدد الطلاب خريجي الكليات النظرية ، موضحا إن هناك فرص عمل كثيرة في المجال التكنولوجي .

وتابع عماد الدين حسين ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أنه من الضروري تعليم الابناء تكنولوجيا المعلومات ، وكل ما من شأنه فتحت مجالات العمل لهم .

وأكمل : من الممكن ان تحدد وزارة التعليم العالي عدد من الطلاب الملتحقين سنويا بالكليات النظرية حتى لا يشكل ذلك عبء في توافر الوظائف .

وأشار " حسين "، إلى أن هناك عدد المصانع تستورد عمالة من الخارج بسبب نقص خريجي عدد من المجالات التكنولوجية.

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