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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد سرحان يكشف حقيقة استخدام تعاويذ حقيقية في المداح.. فيديو

خالد سرحان
خالد سرحان
عبد الخالق صلاح

أكد الفنان خالد سرحان أن مسلسل "المدّاح" سيستمر بجزء جديد استجابة لرغبة الجمهور، نافياً أن يكون الجزء الخامس هو الأخير من السلسلة الدرامية الشهيرة.

وأوضح خالد سرحان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلاً: "الحمد لله الواحد بيبقى من مرة للتانية بيحاول يغير، مع طبعاً كتاب المداح شاطرين جدًا، وإن إحنا ندخل في منطقة جديدة للشخصية، وما نمشيش على نفس النمط، علشان المنطقة الجديدة دي ممكن نطلع منها كوميديا جديدة، وخصوصًا إن المدّاح كله ماشي في اتجاه وشخصية حسن ماشية في اتجاه تاني شوية، يعني اتجاه كوميدي شوية أو بمعنى شر البلية ما يضحك يعني".

وأوضح سرحان أن العمل لن يتوقف، قائلاً: "لا هو مش هيبقى آخر جزء، هيبقى فيه إن شاء الله جزء تاني، وده بطلب الجمهور يعني".

وتحدث خالد سرحان، عن مشاركته في الجزء السادس من مسلسل "المداح"، قائلاً: "إن شاء الله بإذن الله هتشوفوا المجموعة اللي هي الأصلية بتاعة المدّاح مع الضيوف الجديدة اللي كل جزء، يعني زي مثلاً الجزء اللي فات كان فيه مي كساب، غادة عادل، خالد الصاوي، الجزء اللي قبله كان فيه فتحي عبد الوهاب، كل سنة بنلاقي نجوم جديدة بيتضافوا للجزء الجديد".

وفي تعليقه على الاستمرارية في الأجزاء، أشار إلى صعوبة التكرار رغم متعته، قائلاً: "المشكلة في التكرار إنه مخيف جدًا، علشان كده بيحتاج شغل أكتر، مش أول مرة أعمل أجزاء يعني، أنا عملت يعني زوجة مفروسة أربع أجزاء، فالأجزاء بالنسبة لي ممتعة وفي نفس الوقت بالنسبة لي متعبة جدًا في تحضيرها".

وفيما يخص المزاعم حول استخدام الجن والتعاويذ الحقيقية في "المدّاح"، علّق خالد سرحان ساخرًا: "أستغفر الله العظيم، مفيش حاجة اسمها كده، إحنا بنعمل دراما عشان كمان في ناس بقى بتوقعني من الضحك، يعني مثلاً الست اللي بتساعدنا في البيت، تقولي يا أستاذ خالد أنا أخاف أتفرج عليك لأتلبس.. أنا طبعاً بضحك".
وأضاف خالد سرحان، قائلاً: "لا مفيش كلام من ده خالص، يا جماعة إحنا ناس متعلمين وواعيين وفاهمين الكلام ده، طبعاً الحاجات دي مذكورة في القرآن بس هو لا يمكن استخدام الجن، لكن هي القصة كلها على بعضها هي ما وراء آيات، يعني ما وراء الكلام اللي بيتقال ده بتدي مساحة للمشاهد إن هو يفكر في الأحداث، وبعدين الأحداث كلها من الواقع".

وعن حصره في أدوار الكوميديا، نفى خالد سرحان تعرضه لذلك، قائلاً: "ما حصلش .. وكان ممتع؛ لأن أنا بمارس مهنتي اللي أنا بحبها، لا يمكن أمشي في حياتي على نمط واحد يا إما أبطل الشغلانة، لازم دايمًا أنا ما ازهقش، لأن أنا بحب التمثيل".

الفنان خالد سرحان المدّاح السلسلة الدرامية الشهيرة

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