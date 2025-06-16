خالد سرحان يكشف حقيقة إصابته بالسحر ويرد على لوسي

قال الفنان خالد سرحان، أن مشكلة أجزاء أي مسلسل تكون صعبة بالنسبة للمثل ومع الوقت عندما يكون الفنان يسير على نفس الشخصية ولا يطور منها، فتكون ممله له وللجمهور.

وتابع خالد سرحان خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، قائلاً :"الحمد لله الواحد حقق نجاح كبير في مسلسل المداح من وقت ما شاركت فيه وده كان من خلال المؤلفين اللي خلونا ندخل في تفاصيل جديدة من الشخصية ولا نسير على نفس النمط وخصوصا أن المداح ماشي في إتجاه وشخصية حسن اللي بقدمها ماشيه في إتجاه تاني وهي الكوميديا لأن زي ما بيقولوا شر البلية ما يضحك".

وأشار خالد سرحان، إلى أنه يعتز بمسلسل المداح للغاية، كما أن هناك جزء جديد من مسلسل المداح بمشاركة مجموعة أساسية من طاقم العمل سوف تكون موجود في الجزء القادم بالإضافة إلى نجوم جدد.

وأردف خالد سرحان، أن تكرار الأجزاء من مسلسل المداح مخيف للغاية، لذلك العمل يحتاج مجهوداً كبيراً كما أن الجمهور يتصيد أي أخطاء في الأجزاء لذلك يتطلب من الفنان مجهود شاق وأن يبذل قصاره بألا يقع في خطأ التكرار.

السحر ووجود الجن في “المداح”

تحدث الفنان خالد سرحان، عن حقيقة وجود الجن والأشباح خلال تصوير مسلسل المداح، وذلك حسبما صرحت الفنانة لوسي بأنها شعرت بتأثير الجن عليها، كما لاحظت بسخونة غريبة خلال التصوير في مواقع معزولة وسط الجبال، مع ظهور كلاب وقطط غريبة الشكل.

وتابع خالد سرحان خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، قائلاً أنه هذه أقاويل يرددها البعض لكي يتصدرون التريند بل هي مجرد تخاريف ليس لها أي أساس من الصحة، مردفاً أن العاملة التي تساعدهم في المنزل لا تشاهد مسلسل المداح خوفاً على ألا يصيبها مكروه أو تصاب بمس من الجن، وذلك الأمر يجعله يضحك بشكل هستيري.

وأشار خالد سرحان، إلى أن التعويذات التي تقال في مسلسل المداح غير صحيحة كما أنه لم يحدث له أي مكروه أو أصيب بشئ من قبل الجن، ونحن أشخاص متعلمون ولدينا وعي كبير رغم أن السحر مذكور في القرآن لكن نحن لا نسطيع أن نؤذي المشاهدين.