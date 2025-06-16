خالد سرحان: عادل إمام وش الخير وعلمنا حاجات كتير.. فيديو

تحدث الفنان خالد سرحان عن تأثير الفنان الكبير عادل إمام على الأجيال الفنية، مؤكدًا أنه كان بمثابة "الأسطى الكبير" الذي علّم ووجّه وصقل مهارات كثير من الفنانين، وفتح أمامهم أبواب النجاح في مشوارهم الفني.

أوضح خالد سرحان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلاً: "الأستاذ عادل إمام علمنا حاجات كتير جدًا، يكفي إن إحنا فهمنا الشغلانة منه، هو الأسطى الكبير اللي بيبقى عنده صنايعية بيطلعهم صنايعية شاطرين، فبعد كده بيبقوا أسطوات".

وأضاف خالد سرحان، قائلاً: "ده حصل مع جيل كبير.. أشتغل مع الزعيم، واللي بيشتغلوا معاه دايمًا بيبقى وشه حلو عليهم".