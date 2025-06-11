في حوار إنساني| ماذا قال يحيى الفخراني عن الزعيم عادل إمام والراحل نبيل الحلفاوي؟

تحدّث الفنان يحيى الفخراني عن الزعيم عادل إمام، وعن الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال على خشبة المسرح القومي، في برنامج "مساء DMC".

وقال الفخراني عن الزعيم عادل إمام: "طبعًا هو مش واخد حقه"، موضحًا أن "المهم إنه يتشاف، هو ده المهم اللي يرضي أي فنان، يتشاف كويس وخلاص".

وأشار بذلك إلى أن القيمة الحقيقية للفنان تكمن في وصول أعماله وموهبته إلى الجمهور بشكل جيد، وهو ما يحققه عادل إمام، رغم تقديره لعدم حصوله على التقدير الكافي.

كما تحدّث الفخراني عن الراحل نبيل الحلفاوي، قائلًا: "كان أصدق الأصدقاء، ومبيقولش حاجة مجاملة يكذب فيها، ومبيجرحش، وحقّاني، وكان قريبًا مني، وأفتقدته كثيرًا".