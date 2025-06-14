قلت له أنا المرحوم محمود المليجي.. عمرو رمزي يكشف كواليس مكالمة عادل إمام

حلَّ الفنان عمرو رمزي، ضيفا على بودكاست "top secret"، مع نهلة عامر، ليكشف عن آخر أعماله الفنية، وحياته الشخصية، وكواليس مكالمة الزعيم عادل إمام له، مؤكدا أنه خاض تجربة تقديم عمل بودكاست خاص به.

وتحدث الفنان عمرو رمزي، عن مكالمة الزعيم عادل إمام له، قائلا: «تفاجأت برقم غريب بيكلمني، بيقولي أنا عادل إمام، كنت هقفل المكالمة، قولت له: وأنا المرحوم محمود المليجي، قالي يا ابني أنا عادل إمام».

وتابع عمرو رمزي،: «ابنه رامي أخد التليفيون وقالي يا ابني الأستاذ اللي بيكلمك، أنت عملت إيه، وبعدها الزعيم قالي: أنت معايا قريب في عمل فني، قولت له: أنا معاك في أي حاجة يا أستاذ».



عشاق السينما والمسرح

قال الفنان عمرو رمزي، إنه من عشاق السينما والمسرح، ويهتم بالسينما العالمية، مضيفا أن هناك أفكارا تناسب شخصيته، سواء في الفن أو البرامج، خاصة أن الجيل الجديد مختلف عن الجيل الذي قبله.



أحمد أمين فنان مميز

أضاف عمرو رمزي، أن الفنان أحمد أمين من الفنانين المميزين الذين يقدمون دراما متميزة، ولديه قدرة على الاختيار، مؤكدا أنه لا يوجد أي مجال للمسلسلات باللغة العربية الفصحى، وبالتالي المنتجين لا يهتمون بمثل هذه الأعمال.



السوشيال ميديا أصبحت شيء مهم

أوضح الفنان عمرو رمزي، أن السوشيال ميديا أصبحت شيئا مهما جدا في وقتنا الحالي، ولكننا نحتاج إلى الإعلام الواعي؛ لنستطيع تقديم محتوى جيد للمشاهدين، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأعمال رفض تقديمها؛ لضعف محتواها.