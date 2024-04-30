أحمد السقا يكشف أسرارا وكواليس في رحلته الفنية

يحل النجم أحمد السقا ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة 9090 خلال حلقة تذاع يوم الخميس المقبل، وذلك في تمام الساعة الـ 5 مساء من يوم الخميس، يتحدث فيها أحمد السقا إلى أمور للمرة الأولى حول أعماله الأخيرة الذى حقق بها نجاحاً كبيراً، بالإضافة إلى فيلم السرب وكواليسه الذى يتطرق لها للمرة الأولى.

كما يتطرق الفنان أحمد السقا خلال الحلقة إلى أمور عديدة كثيرة بشأن مسيرته الفنية المميزة كأحد أهم النجوم الذين استطاعوا تحقيق نجاح كبير على مستوى الإيرادات منذ بزوغ نجمه على الشاشة بأفلام مهمة في تاريخ السينما المصرية والعربية بداية من شورت وفانلة وكاب إلى مافيا، وتيتو، حرب إيطاليا، تيمور وشفيقة، بالإضافة فيلم الجزيرة بجزأيه وهروب اضطراري.

ونشر أحمد السقا تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوجه فيها رسالة إلى الفنان كريم عبد العزيز.

وقال أحمد السقا : قاعد وصاحى بدرى ولقيت نفسى عايز أقول كلمه فى حق أجمل وأجدع صاحب قابلته ف حياتى من واحنا عيال صغيرين انا كنت عايش ف شارع شهاب وهو عايش ف العجوزه والقدر ربطنا ببعض ومن يومها واحنا اكتر من الأخوات وربنا يخلينا لبعض لأنه بجد راجل وجدع ومتربى وابن ناس وطول عمرنا مابنقولش لبعض غير ازيك يا صاحبى …عامل ايه يا صاحبى… أو مبروك يا صاحبى… وحقك عليا انى أقولك ربنا يخليك ليا يا صاحبى…… صاحبى واخويا اللى بجد كريم عبد العزيز…..رقبتى ليك يا صاحبى…. كلمة حق فى حقك يا صاحبى……ملحوظه عشان الناس اللى بتصطاد ف الميه العكره دي الصوره اللى كريم كسب بيها جوى أورد وفى كل الحالات صاحبى قمر.

ويعرض للفنان أحمد السقا غدا الأربعاء فيلم "السرب" الذى ينتظره الجمهور بفارغ الصبر منذ أن تم الإعلان عنه.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية ومقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.