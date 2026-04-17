في يومها العالمي .. كل ما تريد معرفته عن مرض الهيموفيليا

الهيموفيليا مرض وراثي نادر يُسبب نزيفًا مستمرًا، يحدث ذلك عندما لا يحتوي الدم على كمية كافية من البروتينات (عوامل التخثر)، مما يمنع تكوّن الجلطات، قد يُهدد هذا المرض الحياة في حال حدوث نزيف داخلي حاد، يُمكن للعلاج الجيني وغيره من العلاجات الحديثة منع النزيف أو الحدّ منه.

أعراض الهيموفيليا

أكثر الأعراض شيوعًا هي النزيف أو الكدمات غير المعتادة أو المفرطة، وتعتمد شدة الكدمات أو النزيف على ما إذا كانت الحالة شديدة أو متوسطة أو خفيفة.

تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

النزيف : قد يحدث نزيف دون سبب واضح، مثل نزيف الأنف المفاجئ، وقد يستمر النزيف لفترة طويلة بعد إصابة خطيرة أو عملية جراحية أو جرح في الإصبع، وقد ينزف فم الرضع المصابين بهذه الحالة إذا اصطدمت أفواههم بلعبة.

الكدمات : يُسبب النزيف تحت الجلد ظهور الكدمات، قد يُصاب مرضى الهيموفيليا بكدمات كبيرة بعد إصابات طفيفة، وقد تظهر لدى الرضع والأطفال الصغار نتوءات دائرية كبيرة .

ألم المفاصل : قد يتسبب النزيف الداخلي في ألم المفاصل وتورمها أو سخونتها عند اللمس، قد تظهر على الأطفال الرضع كدمات أو تورم في أذرعهم وأرجلهم، وقد يكونون كثيري البكاء أو يرفضون الزحف

مضاعفات مرض الهيموفيليا

قد تؤثر هذه الحالة على جودة حياتك وصحتك، تشمل مضاعفات الهيموفيليا ما يلي:

القلق والاكتئاب

الألم المزمن

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب