«حرب العقول أخطر من السلاح».. تحذير برلماني من تأثير الشائعات على المجتمع

حذر النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، من تصاعد ما وصفه بـ"حرب الشائعات" التي تستهدف وعي المواطنين، مؤكدًا أن المعركة الحالية لم تعد تقليدية، بل تحولت إلى حرب فكرية ممنهجة تنتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح النائب في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الشائعات تسعى إلى التشكيك في دور الدولة، سواء فيما يتعلق بتقديم الخدمات أو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن التأثير على ثقة الشباب في فرص العمل ومستقبلهم، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على البنيان الاجتماعي ويضعف الانتماء الوطني.

وأشار إلى أن خطورة هذه الحرب تكمن في تأثيرها التراكمي على وعي الأفراد، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية والعالم، ما يجعلها أداة تهديد حقيقية لاستقرار المجتمعات إذا لم يتم التعامل معها بحسم ووعي.

وشدد عبد اللطيف على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة باعتبارها جرس إنذار لمشكلة أكبر، تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي وبناء ثقافة نقدية لدى المواطنين تمكنهم من التمييز بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الوعي المجتمعي أصبحت مسؤولية مشتركة، تتطلب تحركًا عاجلًا لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على تماسك المجتمع واستقراره.