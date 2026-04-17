رئيس الترسانة: معمول لنا سحر على ملعبنا.. وقادرون على الاستمرار دون دمج

كشف طارق السعيد، رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة، عن قدرة ناديه على الاستمرار دون اللجوء إلى فكرة الدمج خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا اتخاذ النادي لقرار بالاعتماد على نفسه، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود ما وصفه بتأثيرات غير طبيعية على أرضية ملعب الفريق، في إشارة إلى السحر.



وقال السعيد، في برنامج «الماتش» مع الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة «صدى البلد»، إن ملف الدمج لم يُطرح رسميًا مع النادي حتى الآن، موضحًا أن الإدارة اتخذت قرارًا بأن تتحول إلى شركة كرة وطرح أسهم، دون الحاجة إلى الاندماج مع أي نادٍ آخر.



وأضاف أن ميزانية النادي تصل إلى نحو 30 مليون جنيه سنويًا، يتم توفيرها من موارد النادي دون دعم خارجي، مشيرًا إلى امتلاك النادي 35 ألف عضو و12 لعبة رياضية.



وتابع أنه منذ توليه المسؤولية قرر ألا تتجاوز ميزانية كرة القدم 25% من إجمالي ميزانية النادي، مؤكدًا أن المنافسة مع أندية الشركات أصبحت صعبة في ظل الفارق المالي الكبير، وأن الصعود إلى الدوري الممتاز يتطلب ما لا يقل عن 100 مليون جنيه.



وأوضح أن النادي لاحظ وجود ما وصفه بـ«أعمال سحر مدفونة داخل النادي»، مؤكدًا أن أحد المشايخ أشار إلى أن حالة الملعب غير جيدة، على حد قوله، مع مطالبته بتطبيق تقنية الفيديو (VAR) في مباريات الفريق حتى لو تحمل النادي تكلفتها.



واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن ناديي الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي قادران على الاستمرار بشكل مستقل دون الحاجة إلى فكرة الدمج.