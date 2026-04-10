فوز الترسانة والقناة.. نتائج مباريات دوري المحترفين

حقق فريق الترسانة فوزا مهما على فريق راية بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في إطار الجولة التاسعة والعشرين من دوري المحترفين.

فيما تغلب فريق القناة علي نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد القناة، رغم تأكيد صعوده رسميا للدوري الممتاز.

بينما حسم التعادل السلبى مباراة لافيينا والمنصورة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وفاز فريق بترول أسيوط على وى بثلاثية نظيفة. كما نجح فريق طنطا فى الفوز على ديروط بهدفين مقابل هدف.

فيما فاز فريق السكة الحديد على مالية كفر الزيات بهدف نظيف بينما حقق مسار فوزا كبير على الداخلية بأربعة أهداف كما تعادل أسوان مع الإنتاج الحربى بهدفين لكل منهما.