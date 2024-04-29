مقطع فيديو مثير يكشف تصرفات مروعة مع طفل بالحضانة.. ما القصة

تسبب مقطع فيديو مثير للقلق، ظهرت فيه موظفة بروضة أطفال في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وهي تسحب وتثبت طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات بعنف، في صدمة لوالدة الطفل دفعتها لمطالبة لمحاسبة تلك الموظفة.

وبحسب موقع “نيويورك بوست” الأمريكي، قالت الأم بري آن باتل لقناة ABC 7، إنه انتابها الذهول فور رؤيتها لمقطع فيديو لابنها يتم التعامل معه بخشونة في روضة كيندر كيدز المسيحية في وسط لوس أنجلوس في 14 مارس الماضي.

و يظهر فيديو المراقبة العاملة وهي تمسك ابنها من ذراعيه، ثم تثبت ذراعيه على الأرض من معصميه.

وشوهدت الموظفة بعد ذلك وهي تجذب الصبي من كاحليه وتحمله رأسًا على عقب، في حين يتدلى الطفل في الهواء.

وقالت الأم المعنية إن عاملة أخرى في الحضانة عرضت عليها الفيديو، مما دفعها إلى الاتصال بمالكة الروضة لمقابلتها والمطالبة بإجابات حول معاملة ابنها الصغير.

وقالت باتل إنها حاولت منح المالكة "فائدة الشك" عندما ذهبت لمقابلتها وكانت تتطلع إلى إجراء محادثة جادة "من أم إلى أم، ومن امرأة إلى امرأة" للوصول إلى حقيقة ما حدث، مشيرة إلى أنها تفهم أن “الأمور تخرج عن نطاق السيطرة”.

وتدعي باتل أن المالكة أظهرت لها مقطع فيديو مختلفًا لا يظهر تعامل الموظفة مع ابنها بقسوة، وهو ما تعتقد أنه محاولة للتستر على الجريمة المزعومة.

وبالنسبة للأم، فإن حقيقة محاولة المالكة التستر على ما حدث لابنها يكفي لمواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية.