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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية خلال هذه الأيام تشهد استقرارا، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في فترة النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الكتل الهوائية التي تؤثر علينا قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.


وأشارت إلى أن الطقس في النهار بالقاهرة سيكون ربيعيا، وشديد الحرارة بالمناطق الجنوبية، وذلك بسبب أشعة الشمس، وأن درجات الحرارة في المساء تنخفض وتصل لـ 17 درجة.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر برياح سرعتها بين الـ 30 و35 كيلو مترا على الساعة، وأن بعض المناطق ستتعرض لـ الأمطار مثل سيناء ودهب وشرم الشيخ، وهناك سيول بجنوب سيناء.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 17
العاصمة الإدارية 30 17
6 أكتوبر 31 16
بنهــــا 29 17
دمنهور 29 16
وادي النطرون 30 17
كفر الشيخ 28 16
المنصورة 29 16
الزقازيق 30 17
شبين الكوم 29 16
طنطا 28 16
دمياط 25 18
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 30 16
السويس 29 17
العريش 24 17
رفح 23 18 
رأس سدر 31 18
نخل 28 13
كاترين 24 12
الطور 30 22
طابا 28 21
شرم الشيخ 32 25
الإسكندرية 25 16
العلمين الجديدة 24 15
مطروح 23 13
السلوم 24 15
سيوة 30 18
رأس غارب 32 23
الغردقة 31 23
سفاجا 32 24
مرسى علم 33 25
شلاتين 32 23
حلايب 28 24
أبو رماد 29 23
رأس حدربة 28 24
الفيوم 31 17
بني سويف 31 16
المنيا 32 16
أسيوط 30 15
سوهاج 33 18
قنا 36 21
الأقصر 37 22
أسوان 37 22
الوادي الجديد 34 21
أبو سمبل 36 21

 

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