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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بكوبي دقيق.. طريقة عمل قراقيش بالشمر بدون بيض وزبدة

صدى البلد

إذا كنتي تحاولين تقديم أصناف غير مكلفة في المنزل نقدم لكي اليوم طريقة عمل القراقيش بالشمر و اليانسون والسمسم
المقادير 
3 أكواب دقيق
رشة ملح
2 ملعقة يا نسون وملعقة شمر وملعقتين سمسم
كوب زيت نباتى
كوب ماء دافىء
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة سكر
الطريقة
يتم إذابة السكر مع الخميرة فى ربع كوب ماء دافىء وتترك 10 دقائق
فى اناء او فى الميكسر يتم اضافة الدقيق والملح والزيت والشمر والسمسم والينسون ويقلب جيدا حتى يتشرب الدقيق الزيت كله
ثم يضاف باقى كمية كوب الماء ونضيف الخميرة المذوبة بالماء ونعجن كويس اوى وتترك لتختمر ساعة فى مكان دافىء
تقسم الى قطع او دوائر وتفرد بالفرادة وتقطع أصابع 
ترص فى صوانى وتترك لتختمر حتى ترتفع من ساعة الى ساعتين
يسخن الفرن على درجة حرارة 180 ويخبز القراقيش فى الرف الاوسط لمدة من 20 دقيقة الى نصف ساعة حسب الفرن  علي نار هادئة حتي يتم عملية  النضج جيدا من الداخل و تكون مقرمشة.

القراقيش بدون بيض طريقة عمل القراقيش طريقة عمل قراقيش قراقيش

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بكوبي دقيق.. طريقة عمل قراقيش بالشمر بدون بيض وزبدة

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