مهلة 72 ساعة لإبرام صفقة.. جيش الاحتلال يضع اللمسات الأخيرة لخطط هجوم رفح

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، وافق على الخطط النهائية، أمس الاثنين، للعمل العسكري في رفح جنوب غزة، إلى جانب مخيمات اللاجئين في وسط القطاع.

وفقا لموقع "واي نت" العبري، فإن الدبابات الإسرائيلية تصطف على حدود غزة وجاهزة للضوء الأخضر لبدء الهجوم، الذي تعتبره إسرائيل الدفعة الأخيرة اللازمة لاقتلاع قوات حماس المقاتلة من القطاع، على الرغم من التحذيرات من كارثة إنسانية إذا لم يتم إخراج المدنيين من طريق الأذى.

وأضاف الموقع الاسرائيلي أنه تم الانتهاء من الخطط التكتيكية للوصول إلى نهاية القتال خلال الأيام القليلة الماضية.

وتشمل هذه الخطط غزوا مرحليا يمكن إيقافه أو تأخيره في حالة إحراز تقدم في محادثات الرهائن.

ويقول التقرير إن 48 إلى 72 ساعة القادمة ستشهد إما صفقة رهائن أو بدء الهجوم.