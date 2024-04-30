جوجل تصدر تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي هواتف أندرويد

أصدرت شركة جوجل تحذيرًا عاجلًا لجميع مستخدمي هواتف أندرويد من من أنه يجب ترك الهاتف على الفور في مواقف معينة.

وقالت جوجل في بيان لها إنه يجب التوقف عن استخدام الهاتف في مواقف معينة منها إذا أصبح ساخنًا جدًا، حيث قد يكون ذلك مشكلة خطيرة.

وحذرت جوجل "إذا كان هاتفك ساخنًا جدًا، فافصله عن مصدر الطاقة إذا كان متصلاً بالكهرباء، وانقله إلى مكان أكثر برودة، ولا تستخدمه حتى يبرد". بحسب “ ذا صن”.

ونصحت الشركة أنه إذا أصبحت درجة حرارة الهاتف مرتفعة للغاية، فيجب التوقف عن استخدام الميزات أو التطبيقات "الثقيلة".

وشددت جوجل "احفظ هاتفك بعيدًا عن الحرارة الزائدة، مثل داخل سيارة ساخنة أو بالخارج تحت أشعة الشمس المباشرة، ولا تضع هاتفك في مناطق مغلقة أو سيئة التهوية."

ويمكن أن يساعد تقليل سطوع شاشة هاتفك أيضًا في التحكم في درجة حرارته، وما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات ثم العرض ثم مستوى السطوع.