وزير الخارجية: تشاور مستمر مع السعودية ونعمل على تعزيز العلاقات المشتركة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنّ زيارته للمملكة العربية السعودية مهمة في توقيت مهمة، وتأتي في إطار التوجيهات الدائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي للعمل على مزيد من ترقية العلاقات المشتركة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى تعزيز التشاور المشترك حول العديد من الملفات الإقليمية التي تهم البلدين الشقيقين.

وذكر، أن على رأس هذه الملفات -بطبيعة الحال- الأزمات التي تمر بها المنطقة والأوضاع الأمنية المتردية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وسبل التعامل مع كل هذه التحديات الخطيرة فضلًا عن الأزمات الأخرى القائمة سواء في السودان أو ليبيا أو سوريا أو لبنان أو اليمن.

وأضاف، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أنّ مصر والسعودية دولتان هامتان إقليميتان عربيتان وإسلاميتان عليهما مسؤولية خاصة للعمل على مزيد من دفع العلاقات ودفع التشاور فيما بينهما لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار في هذه المنطقة.

وأكد، أن البلدين الشقيقين عليهما التشاور حول كل ما يحيق بهما وبالمنطقة من تهديدات خطيرة وأهمية التعامل معها في إطار من التضامن العربي بطبيعة الحال.