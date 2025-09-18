وزيرا خارجية مصر والسعودية: العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي

جددا الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، إدانتهما للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وحذر وزير الخارجية من التبعات الإنسانية الكارثية للتصعيد الإسرائيلي في غزة وما يصاحبه من سياسات ممنهجة للتجويع ومحاولة التهجير.

وأكدا وزيرا الخارجية المصري والسعودي، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وشددا وزيرا الخارجية المصري والسعودي على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية في غزة ونفاذ المساعدات الإغاثية دون عوائق.



وزير الخارجية المصري ونظيره السعودي يؤكدان ضرورة مواصلة حشد الدعم الدولي للتوسع في الاعتراف بدولة فلسطين