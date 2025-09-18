رئيس هيئة قضايا الدولة: الهيئة هي النائب القانوني عن الدولة داخليا وخارجيا

أكد المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، أن مجلس الدولة والنيابة الإدارية خرجا من رحم هيئة قضايا الدولة.

وقال حسين مدكور في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" سنحتفل قريبا بمرور 150 عاما على تأسيس هيئة قضايا الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع حسين مدكور :" أصدرنا كتاب تحت عناون " قضايا الدولة.. صفحات من نور" لتوثيق تاريخ الهيئة وأبرز اعلامها منذ تأسيسها ".

وأكمل حسين مدكور :" انعقاد مؤتمر رؤساء هيئات قضايا الدولة في الوطن العربي في مصر لأول مرة احتفالا بمرور 150 عاما على تأسيسي هيئة قضايا الدولة المصرية ".

ولفت حسين مدكور :" الهيئة هي النائب القانوني عن الدولة داخليا وخارجيا".