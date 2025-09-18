وزير خارجية إيطاليا: سندعم إعلان الأمم المتحدة لدولة فلسطينية والوضع بغزة مذبحة حقيقية

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده ستدعم بقوة إعلانا عن الأمم المتحدة يوم 22 سبتمبر في نيويورك يستهدف بناء دولة فلسطينية وإنهاء الأعمال العدائية.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي - خلال فعالية في مدينة باليرمو اليوم /الخميس/ - التزام إيطاليا بعملية سياسية ودبلوماسية لبناء دولة فلسطينية.

ووصف الوزير الإيطالي ما يحدث في غزة بأنه "مذبحة حقيقية"، وأدان أي خطط "لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أو ضمها.

وأكد على التزام إيطاليا بضمان وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين، ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، قائلا "لن نستسلم لمزيد من التصعيد العسكري، الذي من شأنه أن يفاقم أزمة إنسانية كارثية أصلا".