تحذير من اضطراب الملاحة البحرية وإغلاق الشواطئ في الإسكندرية غدا

اضطراب الملاحة
اضطراب الملاحة
تقرير : نورهان خفاجي

أصدرت هيئة الأرصاد، اليوم، بيانا للتحذير من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل عدد من المحافظات.

وحذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل 
(مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية ـ دمياط - بورسعيد )، حيث تصل سرعة الرياح من ( 40-70)كم/س، وارتفاع الأمواج من (2.5-4)م.

 إغلاق جميع شواطئ الإسكندرية 

أعلنت محافظة الإسكندرية عن إغلاق جميع الشواطئ التابعة للقطاعين الشرقي والغربي بالمدينة، بدءاً من فجر يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 وحتى ظهر يوم السبت. يأتي هذا القرار احترازاً لسلامة المواطنين، في ظل تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يتوقع أن يكون مضطرب إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى أربعة أمتار، واتجاه الرياح: شمالية غربية.. أما عن حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن يكون: معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف، إلى مترين وربع، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن مصر
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 33 24
العاصمة الإدارية 33 23
6 أكتوبر 34 23
بنها 32 22
دمنهور 31 22
وادي النطرون 33 23
كفر الشيخ 32 23
المنصورة 32 22
الزقازيق 33 23
شبين الكوم 32 22
طنطا 32 23
دمياط 30 24
بورسعيد 30 25
الإسماعيلية 35 22
السويس 34 23
العريش 31 20
رفح 31 20
رأس سدر 33 23
نخل 32 14
كاترين 29 14
الطور 33 24
طابا 32 20
شرم الشيخ 35 27
الإسكندرية 30 22
العلمين 28 22
مطروح 28 22
السلوم 30 23
سيوة 33 20
رأس غارب 35 25
الغردقة 36 26
سفاجا 37 25
مرسى علم 36 26
شلاتين 36 27
حلايب 34 29
أبو رماد 35 26
رأس حدربة 34 28
الفيوم 34 22
بني سويف 34 21
المنيا 36 21
أسيوط 35 20
سوهاج 37 23
قنا 39 24
الأقصر 40 24
أسوان 40 25
الوادي الجديد 38 22
أبو سمبل 40 26

 

