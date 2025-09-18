حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع انخفاضا في درجات الحرارة

حالة الطقس غدا .. توقّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الجمعة، إذ سيكون ثمة انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا

سيسود طقس معتدل الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد في الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية غدا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويؤدي ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2: 4 درجات مئوية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 36

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 39

فصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية، إذ تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يعمل على رفع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى، ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.