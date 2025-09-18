تعرف على الطقس فى أسوان اليوم الخميس

تشهد محافظة أسوان اليوم الخميس الموافق : 18 سبتمبر 2025، طقس مستقر مشمس ، وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية ، هناك استمرار فى التحسن النسبى فى الأحوال الجوية الانخفاض الطفيف فى درجة الحرارة .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل خلال فترة الصباح الباكر، ويرتفع فى الحرارة تدريجياً علي جنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلًا ومعتدل فى أخره.

وتختلف طبيعة أسوان نظرًا لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب في درجة الحرارة عن المحافظات الأخرى، حيث إنه بعد فترة الظهيرة تكون الأجواء مرتفعة الحرارة ، وتكون هناك نسبة رطوبة يشعر بها المارة في الشوارع.

طقس أسوان

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب يبدأ الطقس في التحسن التدريجي بشكل جيد للغاية، ويشعر بها تحديدًا في المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للزراعات، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة بشكل مميز.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 39 درجة، والصغرى 26 درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة بعد الظهيرة حتى تصل إلى 40درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 23% والرياح 19كم/ س.

وسجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 27درجة، وتستمر بعد ارتفاع درجة الحرارة في فترة الظهيرة عند 40 درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0% والرطوبة 23% والرياح 18 كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 27 درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ39 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 29% والرياح 18كم/ س.

فى ضوء حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على رفع درجة الجاهزية الكاملة بمدارس المحافظة مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد 2025/ 2026، وجه المحافظ اللواء رماح السكرتير العام المساعد بتنفيذ جولة ميدانية داخل نطاق مركز نصر النوبة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال التجهيز والتطوير بالمدارس .