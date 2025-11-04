ضياء رشوان: إعمار غزة لن يتم إلا بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن إسرائيل تلوح بين الحين والآخر بعدم إعادة إعمار قطاع غزة ما دام حركة حماس في السلطة.

وأضاف رشوان، خلال لقاء ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية نانسي نور أن المشروع الأمريكي في المنطقة يركز على فكرة الهدنة الطويلة الأمد، مشيرًا إلى أن هذه الخطة قد تتوافق مع مصالح حركة حماس في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن عملية إعادة الإعمار لن تبدأ إلا بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الشرط أساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة وبدء عملية البناء من جديد.