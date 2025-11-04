وزير خارجية الأردن ونظيرته البريطانية يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير خارجية الأردن ونظيرها البريطانية يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي
أ ش أ

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم الثلاثاء، ضرورة تكاتف الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان تنفيذ جميع بنود الاتفاق، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.


جاء ذلك خلال مباحثات موسّعة عقدها الجانبان في عمّان، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.


وشدد الصفدي وكوبر، على متانة علاقات الصداقة بين الأردن وبريطانيا، وحرص البلدين على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المشترك في الجهود الإنسانية والإغاثية.


وأكد الوزيران، ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء غزة، ورفع العوائق أمام دخولها، وفتح المعابر لتمكين منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها في توزيع المساعدات داخل القطاع.


وأشادت وزيرة الخارجية البريطانية بالدور المحوري الذي يقوم به الأردن كمركز أساسي لتنسيق إدخال المساعدات إلى غزة عبر ممر المساعدات الأردني، مؤكدة دعم بلادها لجهود المملكة في هذا المجال.


كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث شدّد الصفدي على ضرورة وقف التصعيد الخطير والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تُقوّض حل الدولتين، خصوصاً ما يتعلق ببناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس المحتلة.


وثمّن الصفدي مواقف بريطانيا الداعمة لحل الدولتين واعترافها بالدولة الفلسطينية، وجهودها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.


وتطرقت المباحثات إلى تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الوزيران أهمية التعاون لدعم جهود إعادة بناء سوريا والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها. وجدد الصفدي إدانة الأردن للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية التي تستهدف بثّ الفوضى وزعزعة الاستقرار.


واختتم الوزيران اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتعاون الثنائي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إيفيت كوبر وقف إطلاق النار في قطاع غزة إيصال المساعدات الإنسانية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

