تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس غدا الأربعاء، من المتوقع أن يشهد تحسن نسبى فى درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء .

الطقس غدا في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، متوقع أن يشهد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد قد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

كما تنشط الرياح خلال الطقس غدا، على أغلب الأنحاء مما يعمل على تلطيف الأجواء فى الظل وخلال فترات الليل.

وتبقى الظاهرة المؤثرة الجوية المؤثرة صباحاً، هى الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الغربية و الوجه البحرى.

درجات الحرارة غدا

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 درجة للعظمى والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء 35 درجة للعظمى والصغرى 27 درجة

شمال الصعيد 34 درجة للعظمى والصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد 38 درجة للعظمى والصغرى 25 درجة

