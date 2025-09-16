قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس غدا الأربعاء، من المتوقع أن يشهد تحسن نسبى فى درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء .

الطقس غدا في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، متوقع أن يشهد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد قد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

كما تنشط الرياح خلال الطقس غدا، على أغلب الأنحاء مما يعمل على تلطيف الأجواء فى الظل وخلال فترات الليل.

وتبقى الظاهرة المؤثرة الجوية المؤثرة صباحاً، هى الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الغربية و الوجه البحرى.

درجات الحرارة غدا

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 درجة للعظمى والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة للعظمى والصغرى 22 درجة
جنوب سيناء 35 درجة للعظمى والصغرى 27 درجة
شمال الصعيد 34 درجة للعظمى والصغرى 21 درجة 
جنوب الصعيد 38 درجة للعظمى والصغرى 25 درجة
 

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الطقس غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

علاء حسن قاسم مهدى الشريف

كما انفرد "صدى البلد".. علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة الجندي خلال الفعاليات التحضيرية للقمة الدولية

أسامة الجندي: الحوار بين الأديان الطريق لصناعة مستقبل آمن للأجيال القادمة

الدكتور السيد بلاط

الجامع الأزهر: الكسب الحلال والزكاة سبيل لتزكية النفس والمال

مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد

بتلاوته العطرة للقرآن.. الشيخ محمود الشحات أنور يفتتح مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد

بالصور

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث

سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد