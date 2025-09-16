أخبار التوك شو.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس.. الاحتلال يدفع سكان غزة لنزوح جماعي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها

رئيس الوزراء: مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن التضخم تراجع كثيرا وسيتراجع أكثر عام 2026 والمؤشرات العالمية تشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر.

مدبولي: لدينا بدائل في ملف الغاز ونتطور بسرعة في الطاقة المتجددة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لن تحتاج لبرنامج جديد مع صندوق النقد بعد تجاوز الأزمة وتحسن الاقتصاد.

مبيعات العقارات تقفز 40% في النصف الأول من 2025.. وغرفة التطوير العقاري تكشف السر

يواصل السوق العقاري المصري تأكيد مكانته كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية النشطة في البلاد، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن رئيس الأركان الإسرائيلي، أنه بدأ بتعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة.

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يدفع سكان غزة لنزوح جماعي وسط تصعيد عنيف

أفاد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثّفت منذ فجر اليوم عملياتها العسكرية على مدينة غزة.

عواصف رملية وترابية.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس.. فيديو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة.

فلسطين: اجتياح غزة سيحول المدينة إلى مقبرة جماعية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إعلان جيش الاحتلال بدء اجتياح مدينة غزة، معتبرة ذلك جريمة تستهدف المدنيين وتحول المدينة إلى “مقبرة جماعية”.

صباح البلد" يرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، في حلقته الصباحية اليوم الثلاثاء، أسعار الذهب في الأسواق المحلية، والتي شهدت استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر

رصد برنامج "صدى البلد" في حلقته الصباحية اليوم، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، حيث شهدت بعض العملات تباينًا طفيفًا في أسعار الشراء والبيع.