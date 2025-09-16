عواصف رملية وترابية.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس.. فيديو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد من اليوم تحسن نسبي في الأحوال الجوية، وأن هناك انخفاضا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية.

ولفتت إلى أن البلاد خلال الأسبوع الماضي كانت تشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة بدرجتين أو ثلاث عن المعدلات الطبيعية، وأن البلاد من اليوم تشهد منخفض جوي تحجب جزء كبير من أشعة الشمس، وستعود المعدلات الخاصة بدرجات الحرارة لطبيعتها.

وأوضحت أن البلاد أيضًا تشهد ارتفاعات نسب الرطوبة، وأن درجة الحرارة العظمى اليوم متوقع تسجل 32 لـ 33 درجة، بعد أن كان البلاد تسجل 35 درجة في الأيام الماضية.

عواصف رملية وترابية

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في فترة المساء تشهد تحسن، وأن الأجواء معتدلة وأن درجات الحرارة تسجل 22 درجة، وأن اليومهناك نشاط رياح في أغلب محافظات الجمهورية، وأنه من المتوقع في محافظات الصعيد التعرض لـ عواصف رملية وترابية بسب الرياح.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء



تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

سقوط أمطار



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها ، أن هناك فرص ضعيفة لأمطار ضعيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تحسن الأجواء من الثلاثاء إلى السبت



وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فهناك نشاط للرياح خلال الفتر من الثلاثاء 16 سبتمبر حتى السبت 20 سبتمبر ، وهذه الرياح تنتشر على أغلب الأنحاء وتساعد على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل»

موعد تحسن الطقس



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من المتوقع أن يبدأ انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية بداية من اليوم الثلاثاء الموافق الـ 16 من شهر سبتمبر الجاري حيث تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد أن تشهد هذه الفترة، طقسًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلًا للحرارة رطبًا في أول الليل ومعتدل الحرارة في آخره.

حالة الطقس الـ6 أيام المقبلة

وبشأن طقس الأيام المقبلة، أوضحت الأرصاد أنه يتوقع أن يكون هناك تحسن نسبي في الأحوال الجوية من الأربعاء 17 سبتمبر 2025 إلى الأحد 21 سبتمبر، مع وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتسجل درجات الحرارة السواحل الشمالية (30:28)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (34:33)، شمال الصعيد (35:34)، جنوب الصعيد (39:38).

استمرار الشبورة المائية

وحذرت هيئة الأرصاد، من استمرار الشبورة المائية الكثيفة، حيث تبدأ من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

