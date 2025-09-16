قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة الاستثمار تبحث تطوير مصانع الأسمدة لتتوافق مع آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون
ألمانيا تنتقد الاحتلال: الهجوم البري على غزة "خاطئ تماما"
عواصف رملية وترابية.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس.. فيديو
بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر
12 يوما من البحث.. انتشال جثمان الطفلة شيماء بعد غرقها بالنيل
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عواصف رملية وترابية.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد من اليوم تحسن نسبي في الأحوال الجوية، وأن هناك انخفاضا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية.

ولفتت إلى أن البلاد خلال الأسبوع الماضي كانت تشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة بدرجتين أو ثلاث عن المعدلات الطبيعية، وأن البلاد من اليوم تشهد منخفض جوي تحجب جزء كبير من أشعة الشمس، وستعود المعدلات الخاصة بدرجات الحرارة لطبيعتها.

وأوضحت أن البلاد أيضًا تشهد ارتفاعات نسب الرطوبة، وأن درجة الحرارة العظمى اليوم متوقع تسجل 32 لـ 33 درجة، بعد أن كان البلاد تسجل 35 درجة في الأيام الماضية.

عواصف رملية وترابية

 

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في فترة المساء تشهد تحسن، وأن الأجواء معتدلة وأن درجات الحرارة تسجل 22 درجة، وأن اليومهناك نشاط رياح في أغلب محافظات الجمهورية، وأنه من المتوقع في محافظات الصعيد التعرض لـ عواصف رملية وترابية بسب الرياح.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء


تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

سقوط أمطار


وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها ، أن هناك فرص ضعيفة لأمطار ضعيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تحسن الأجواء من الثلاثاء إلى السبت


وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فهناك نشاط للرياح خلال الفتر من الثلاثاء 16 سبتمبر حتى السبت 20 سبتمبر ، وهذه الرياح تنتشر على أغلب الأنحاء وتساعد  على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل»

موعد تحسن الطقس


وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من المتوقع أن يبدأ انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية بداية من اليوم الثلاثاء الموافق الـ 16 من شهر سبتمبر الجاري حيث تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد أن تشهد هذه الفترة، طقسًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلًا للحرارة رطبًا في أول الليل ومعتدل الحرارة في آخره.

حالة الطقس الـ6 أيام المقبلة

وبشأن طقس الأيام المقبلة، أوضحت الأرصاد أنه يتوقع أن يكون هناك تحسن نسبي في الأحوال الجوية من الأربعاء 17 سبتمبر 2025 إلى الأحد 21 سبتمبر، مع وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتسجل درجات الحرارة السواحل الشمالية (30:28)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (34:33)، شمال الصعيد (35:34)، جنوب الصعيد (39:38).

استمرار الشبورة المائية
وحذرت هيئة الأرصاد، من استمرار الشبورة المائية الكثيفة، حيث تبدأ من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.
 

طقس اليوم الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية عواصف رملية وترابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الزمالك

حقيقة وجود شرط جزائي في عقد بيزيرا.. ومحاميه يؤكد: هدفه إسعاد جمهور الزمالك

ترشيحاتنا

صالون المجلس القومي لحقوق الإنسان الثقافي

المجلس القومي والاتحاد الأوروبي يناقشان حقوق المواطن في زمن اللامساواة العالمي

أرشيفية

انطلاق فعاليات الملتقى العربي الثاني لتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة في القاهرة

صورة أرشيفية

كيفية اشتراك المصريين بالخارج في نظام المعاشات لضمان مستقبل آمن

بالصور

الصداع النصفي في مرحلته الأولى.. نكشف ما لا يمكن توقعه

يُعتبر الصداع النصفي من أكثر أنواع الصداع إنتشار حول العالم، حيث يؤثر على ملايين الأشخاص ويعيقهم عن أداء أعمالهم اليومية،
يُعتبر الصداع النصفي من أكثر أنواع الصداع إنتشار حول العالم، حيث يؤثر على ملايين الأشخاص ويعيقهم عن أداء أعمالهم اليومية،
يُعتبر الصداع النصفي من أكثر أنواع الصداع إنتشار حول العالم، حيث يؤثر على ملايين الأشخاص ويعيقهم عن أداء أعمالهم اليومية،

لماذا يكره الناس شبك BMW الأمامي.. إليك السر

BMW
BMW
BMW

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

بويك
بويك
بويك

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد