حالة الطقس لمدة 6 أيام.. الأرصاد تعلن مفاجأة

بشرى سارة تزفها هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس خلال هذه الأيام، والتي تشهد أجواءً معتدلة خاصة في فترات الليل، مع اقتراب انتهاء فصل الصيف2025.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

سقوط أمطار

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها ، أن هناك فرص ضعيفة لأمطار ضعيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

تحسن الأجواء من الثلاثاء إلى السبت

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فهناك نشاط للرياح خلال الفتر من الثلاثاء 16 سبتمبر حتى السبت 20 سبتمبر ، وهذه الرياح تنتشر على أغلب الأنحاء وتساعد على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل»

موعد تحسن الطقس

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من المتوقع أن يبدأ انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية بداية من اليوم الثلاثاء الموافق الـ 16 من شهر سبتمبر الجاري حيث تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد أن تشهد هذه الفترة، طقسًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلًا للحرارة رطبًا في أول الليل ومعتدل الحرارة في آخره.

موعد انتهاء فصل الصيف

حالة الطقس الـ6 أيام المقبلة



وبشأن طقس الأيام المقبلة، أوضحت الأرصاد أنه يتوقع أن يكون هناك تحسن نسبي في الأحوال الجوية من الأربعاء 17 سبتمبر 2025 إلى الأحد 21 سبتمبر، مع وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتسجل درجات الحرارة السواحل الشمالية (30:28)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (34:33)، شمال الصعيد (35:34)، جنوب الصعيد (39:38).





استمرار الشبورة المائية

وحذرت هيئة الأرصاد، من استمرار الشبورة المائية الكثيفة، حيث تبدأ من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

