مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
فريد: إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه منذ 2022.. وتلقينا 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية
الجيش الإسرائيلي يعلن البدء رسميا في المرحلة التالية لاحتلال غزة
أخبار البلد

حالة الطقس لمدة 6 أيام.. الأرصاد تعلن مفاجأة

رشا عوني

بشرى سارة تزفها هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس خلال هذه الأيام، والتي تشهد أجواءً معتدلة خاصة في فترات الليل، مع اقتراب انتهاء فصل الصيف2025. 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

سقوط أمطار

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها ، أن هناك فرص ضعيفة لأمطار ضعيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تحسن الأجواء من الثلاثاء إلى السبت

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فهناك نشاط للرياح خلال الفتر من الثلاثاء 16 سبتمبر حتى السبت 20 سبتمبر ، وهذه الرياح تنتشر على أغلب الأنحاء وتساعد  على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل»

موعد تحسن الطقس

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من المتوقع أن يبدأ انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية بداية من اليوم الثلاثاء الموافق الـ 16 من شهر سبتمبر الجاري حيث تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد أن تشهد هذه الفترة، طقسًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلًا للحرارة رطبًا في أول الليل ومعتدل الحرارة في آخره.

موعد انتهاء فصل الصيف

حالة الطقس الـ6 أيام المقبلة


وبشأن طقس الأيام المقبلة، أوضحت الأرصاد أنه يتوقع أن يكون هناك تحسن نسبي في الأحوال الجوية من الأربعاء 17 سبتمبر 2025 إلى الأحد 21 سبتمبر، مع وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتسجل درجات الحرارة السواحل الشمالية (30:28)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (34:33)، شمال الصعيد (35:34)، جنوب الصعيد (39:38).



استمرار الشبورة المائية

وحذرت هيئة الأرصاد، من استمرار الشبورة المائية الكثيفة، حيث تبدأ من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.
 

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

جنود الاحتلال

هروب آلاف الجنود الإسرائيليين من الخدمة بسبب أهوال غزة

ارشيفي

إيران.. هجوم إرهابي في سيستان وبلوجستان واستشهاد 2 من رجال الأمن

أنور قرقاش

قطر لا تقف وحدها.. قرقاش: قانون الغاب لن يحكم السلوك الدولي

بالصور

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

تسلا تواجه حرب قانونية بقيمة 329 مليون جنيه بسبب السيارات ذاتية القيادة

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

سعرها 130 ألف دولار.. سيارة كورفيت C8 تشتعل فجأة داخل بنزينة

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

