حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة

حالة الطقس اليوم .. يسود اليوم الاثنين طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط رياح على جميع الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 34 23

6 أكتوبر 34 23

بنها 35 24

دمنهور 34 22

وادي النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 23

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 23

دمياط 31 25

بورسعيد 31 26

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 23

العريش 32 22

رفح 31 21

رأس سدر 36 23

نخل 35 17

كاترين 32 15

الطور 35 24

طابا 35 21

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 30 23

العلمين 30 23

مطروح 29 22

السلوم 32 22

سيوة 37 20

رأس غارب 38 26

الغردقة 37 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 38 28

شلاتين 41 29

حلايب 36 29

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 36 22

بني سويف 37 21

المنيا 37 22

أسيوط 38 21

سوهاج 39 23

قنا 42 25

الأقصر 42 26

أسوان 43 27

الوادي الجديد 40 23

أبوسمبل 42 27

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 32

المدينة المنورة 45 32

الرياض 40 26

المنامة 37 32

أبوظبي 39 30

الدوحة 38 31

الكويت 43 28

دمشق 34 18

بيروت 30 26

عمان 31 19

القدس 30 19

غزة 29 23

بغداد 41 25

مسقط 32 27

صنعاء 28 13

الخرطوم 41 29

طرابلس 30 23

تونس 33 21

الجزائر 28 21

الرباط 27 16

نواكشوط 33 25

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 29 14

إسطنبول 27 17

إسلام آباد 33 24

نيودلهي 34 26

جاكرتا 33 24

بكين 28 15

كوالالمبور 32 23

طوكيو 33 25

أثينا 30 21

روما 30 19

باريس 21 15

مدريد 33 19

برلين 20 13

لندن 20 14

مونتريال 23 12

موسكو 23 11

نيويورك 28 19

واشنطن 29 17

أديس أبابا 22 12