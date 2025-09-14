حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

تتوقع الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الإثنين 15 سبتمبر 2025 طقسًا متباينًا بين الصباح والنهار والليل، حيث يبدأ اليوم معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى حار رطب على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار، بينما يشهد جنوب سيناء وجنوب البلاد موجة من الحرارة الشديدة، تجعل التعامل مع الطقس أكثر صعوبة في هذه المناطق.

في ساعات الليل، يتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا في بدايته، قبل أن يعتدل تدريجيًا مع اقتراب منتصف الليل.

حالة الطقس غدا

كشفت هيئة الأرصاد، عن توقعات شبورة مائية من الساعة 4 صباحًا وحتى 9 صباحًا على مناطق من شمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا، خصوصًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، حيث حذرت السائقين من السير بسرعة وضرورة اتباع تعليمات المرور.

كما تشير التوقعات إلى ظهور بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، ما قد يؤدي إلى سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مما يحتم على المواطنين أخذ الحيطة أثناء القيادة والتنقل صباحًا.

حالة الرياح والملاحة البحرية

من المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح بين 30 و50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و3 أمتار، مما يزيد من صعوبة التنقل البحري في هذه المناطق.



كما يتوقع نشاط الرياح على بعض مناطق شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.57 و2.25 متر، وهو ما يستوجب الحذر أثناء ممارسة الأنشطة البحرية والرياضية، والتزام تعليمات السلامة على الشواطئ.

درجات الحرارة غدا المتوقعة في المحافظات

تشير هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غدًا ستتباين بين المحافظات، إذ من المتوقع أن تسجل:

القاهرة: العظمى 35 درجة، الصغرى 24 درجة

الإسكندرية: العظمى 30 درجة، الصغرى 23 درجة

مطروح: العظمى 29 درجة، الصغرى 22 درجة

سوهاج: العظمى 39 درجة، الصغرى 23 درجة

قنا: العظمى 42 درجة، الصغرى 25 درجة

أسوان: العظمى 43 درجة، الصغرى 27 درجة

وتوضح هذه الأرقام أن مناطق الصعيد وجنوب البلاد ستواجه درجات حرارة مرتفعة بشكل ملحوظ، بينما تتميز السواحل الشمالية بطقس أكثر اعتدالًا نسبيًا خلال ساعات النهار، مع شبورة صباحية قد تؤثر على الرؤية.

نصائح لمواجهة الطقس

يشدد خبراء الأرصاد على ضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات للوقاية من مخاطر الطقس المتقلب، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة، خصوصًا في محافظات الصعيد وجنوب البلاد.

شرب كميات كافية من المياه للحفاظ على الترطيب في أوقات الحرارة الشديدة.

توخي الحذر أثناء القيادة في مناطق الشبورة المائية صباحًا، والالتزام بسرعة مناسبة لضمان السلامة.

متابعة حالة الرياح والأمواج قبل القيام بالأنشطة البحرية أو الشاطئية على سواحل البحر الأحمر والإسكندرية ومطروح.

ارتداء ملابس خفيفة وتجنب الجهد البدني الشديد أثناء النهار في المناطق الحارة.