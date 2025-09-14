قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم إطالة الركوع للحاق المتأخرين بصلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
عبد العزيز جمال

تتوقع الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الإثنين 15 سبتمبر 2025 طقسًا متباينًا بين الصباح والنهار والليل، حيث يبدأ اليوم معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى حار رطب على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار، بينما يشهد جنوب سيناء وجنوب البلاد موجة من الحرارة الشديدة، تجعل التعامل مع الطقس أكثر صعوبة في هذه المناطق. 

في ساعات الليل، يتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا في بدايته، قبل أن يعتدل تدريجيًا مع اقتراب منتصف الليل.

حالة الطقس غدا 

كشفت هيئة الأرصاد، عن توقعات شبورة مائية من الساعة 4 صباحًا وحتى 9 صباحًا على مناطق من شمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا، خصوصًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، حيث حذرت السائقين من السير بسرعة وضرورة اتباع تعليمات المرور.

كما تشير التوقعات إلى ظهور بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، ما قد يؤدي إلى سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مما يحتم على المواطنين أخذ الحيطة أثناء القيادة والتنقل صباحًا.

حالة الرياح والملاحة البحرية

من المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح بين 30 و50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و3 أمتار، مما يزيد من صعوبة التنقل البحري في هذه المناطق.


كما يتوقع نشاط الرياح على بعض مناطق شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.57 و2.25 متر، وهو ما يستوجب الحذر أثناء ممارسة الأنشطة البحرية والرياضية، والتزام تعليمات السلامة على الشواطئ.

درجات الحرارة غدا المتوقعة في المحافظات

تشير هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غدًا ستتباين بين المحافظات، إذ من المتوقع أن تسجل:

القاهرة: العظمى 35 درجة، الصغرى 24 درجة

الإسكندرية: العظمى 30 درجة، الصغرى 23 درجة

مطروح: العظمى 29 درجة، الصغرى 22 درجة

سوهاج: العظمى 39 درجة، الصغرى 23 درجة

قنا: العظمى 42 درجة، الصغرى 25 درجة

أسوان: العظمى 43 درجة، الصغرى 27 درجة

وتوضح هذه الأرقام أن مناطق الصعيد وجنوب البلاد ستواجه درجات حرارة مرتفعة بشكل ملحوظ، بينما تتميز السواحل الشمالية بطقس أكثر اعتدالًا نسبيًا خلال ساعات النهار، مع شبورة صباحية قد تؤثر على الرؤية.

نصائح لمواجهة الطقس

يشدد خبراء الأرصاد على ضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات للوقاية من مخاطر الطقس المتقلب، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة، خصوصًا في محافظات الصعيد وجنوب البلاد.

شرب كميات كافية من المياه للحفاظ على الترطيب في أوقات الحرارة الشديدة.

توخي الحذر أثناء القيادة في مناطق الشبورة المائية صباحًا، والالتزام بسرعة مناسبة لضمان السلامة.

متابعة حالة الرياح والأمواج قبل القيام بالأنشطة البحرية أو الشاطئية على سواحل البحر الأحمر والإسكندرية ومطروح.

ارتداء ملابس خفيفة وتجنب الجهد البدني الشديد أثناء النهار في المناطق الحارة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الحرارة الطقس حالة الطقس درجات الحرارة غدا

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

مرتضى منصور

وصول مرتضى منصور لجلسة الطعن على قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

حسن راتب

براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

استقرار أسعار الذهب محليا في ختام تعاملات اليوم الأحد

واردات الصاج المجلفن- صورة أرشيفية

رسوم وقائية على واردات الصاج المجلفن والملون لحماية الصناعة المحلية

رئيس غرفة القاهرة التجارية خلال الاحتفالية

أيمن العشري يشارك في احتفالية الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

