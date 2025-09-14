قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم إطالة الركوع للحاق المتأخرين بصلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
أخبار البلد

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

حالة الطقس
نورهان خفافي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 34 23
6 أكتوبر 34 23
بنها 35 24
دمنهور 34 22
وادي النطرون 35 23
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 34 23
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 34 23
طنطا 34 23
دمياط 31 25
بورسعيد 31 26
الإسماعيلية 37 23
السويس 36 23
العريش 32 22
رفح 31 21
رأس سدر 36 23
نخل 35 17
كاترين 32 15
الطور 35 24
طابا 35 21
شرم الشيخ 38 28
الإسكندرية 30 23
العلمين 30 23
مطروح 29 22
السلوم 32 22
سيوة 37 20
رأس غارب 38 26
الغردقة 37 27
سفاجا 38 26
مرسى علم 38 28
شلاتين 41 29
حلايب 36 29
أبو رماد 38 28
رأس حدربة 36 29
الفيوم 36 22
بني سويف 37 21
المنيا 37 22
أسيوط 38 21
سوهاج 39 23
قنا 42 25
الأقصر 42 26
أسوان 43 27
الوادي الجديد 40 23
أبوسمبل 42 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 32
المدينة المنورة 45 32
الرياض 40 26
المنامة 37 32
أبوظبي 39 30
الدوحة 38 31
الكويت 43 28
دمشق 34 18
بيروت 30 26
عمان 31 19
القدس 30 19
غزة 29 23
بغداد 41 25
مسقط 32 27
صنعاء 28 13
الخرطوم 41 29
طرابلس 30 23
تونس 33 21
الجزائر 28 21
الرباط 27 16
نواكشوط 33 25

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 29 14
إسطنبول 27 17
إسلام آباد 33 24
نيودلهي 34 26
جاكرتا 33 24
بكين 28 15
كوالالمبور 32 23
طوكيو 33 25
أثينا 30 21
روما 30 19
باريس 21 15
مدريد 33 19
برلين 20 13
لندن 20 14
مونتريال 23 12
موسكو 23 11
نيويورك 28 19
واشنطن 29 17
أديس أبابا 22 12

الأرصاد هيئة الأرصاد الظواهر الجوية شبورة مائية أمطار رياح

المزيد

