مدبولي: الاستثمارات القادمة إلى مصر تشيد بحالة الاستقرار
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مبيعات العقارات تقفز 40% في النصف الأول من 2025.. وغرفة التطوير العقاري تكشف السر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يواصل السوق العقاري المصري تأكيد مكانته كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية النشطة في البلاد، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. 

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الشائعات حول تباطؤ أو تراجع في أداء السوق، جاءت تصريحات المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، لتؤكد العكس، مشيرًا إلى نمو ملحوظ في مبيعات العقارات خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة بلغت 40% مقارنةً بالعام الماضي، ما يعكس استمرار الطلب القوي وثقة المستثمرين في القطاع. 

وخلال ظهوره، استعرض شكري أبرز التحديات التي تواجه المطورين والمشترين، داعيًا إلى حلول متوازنة تضمن استدامة السوق وتحافظ على قوته في المرحلة المقبلة.

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري لا يزال في حالة نمو واستقرار، رغم ما يُشاع عن تباطؤ أو تراجع في الأداء. وأوضح أن المؤشرات الرسمية أظهرت زيادة في قيمة المبيعات بنسبة 40% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، مما يدل على قوة الطلب وثقة المستثمرين في القطاع العقاري.

نمو في قيمة المبيعات وليس عدد الوحدات فقط

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أوضح شكري أن تقييم أداء السوق لا يعتمد فقط على عدد الوحدات المباعة، بل على القيمة الإجمالية للمبيعات، والتي شهدت قفزة واضحة. وشدد على أن البيانات الرسمية تؤكد استقرار السوق، نافيًا صحة ما يُتداول عن وجود تراجع.

تحديات تمويلية تؤثر على آليات الشراء

أشار شكري إلى وجود تحدٍ حقيقي يتمثل في ضعف التلاقي بين المطورين والمشترين، بسبب اضطرار الشركات إلى مدّ فترات السداد لعدة سنوات، ما يؤدي إلى زيادة سعر الوحدة بسبب الفوائد وتكلفة التمويل طويلة الأجل.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن هذا التحدي يتطلب دراسة معمقة بهدف التوصل إلى حلول توازن بين قدرة المشترين على السداد واستدامة استثمارات المطورين، داعيًا إلى تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان استمرار النمو وتحقيق العدالة بين الأطراف المختلفة في السوق العقارية.

السوق العقاري المصري المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري

