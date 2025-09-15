رئيس غرفة التطوير العقاري: المبيعات ارتفعت 40% في النصف الأول من 2025

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري شهد نموًا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للتقارير الرسمية.

وأوضح طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن العبرة في تقييم السوق ليست بعدد الوحدات المباعة، بل في القيمة المالية الإجمالية للمبيعات، مشيرًا إلى أن الأرقام المتوفرة لديه لا تعكس أي تراجع حقيقي في السوق كما يُشاع.

وأضاف طارق شكري، أن هناك تحديًا واضحًا يواجه السوق حاليًا، يتمثل في ضعف التلاقي بين البائع والمشتري، نتيجة لاضطرار المطورين إلى مد فترات السداد لعدة سنوات، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة في سعر الوحدة نتيجة الفوائد المترتبة على هذه الآجال الطويلة.

وأشار طارق شكري، إلى أن هذه الظاهرة تستوجب دراسة أعمق للوصول إلى حلول توازن بين قدرة المشترين واستدامة الاستثمار العقاري للمطورين.