كريمة عوض: نتنياهو يستغل لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكي للتأكيد على نفوذ إسرائيل في المنطقة

أكدت الإعلامية كريمة عوض، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغل لقائه، اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للتشديد على أنه "لا مكان آمن لأي عدو لإسرائيل"، والإشارة إلى استمرار العمليات العسكرية والتوسع في دوائر التهديد.

وأضافت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نتنياهو كشف خلال اللقاء عن وجود حلفاء لإسرائيل في المنطقة والخليج، مشيرة إلى أنه تحدث عن مشاورات مرتقبة معهم بشأن التطورات المستقبلية، متسائلة: "هل بالفعل سلطة الاحتلال ستعرض تحركاتها على دول المنطقة والخليج؟".

ولفتت كريمة عوض، إلى أن الوزير الأمريكي روبيو سيتوجه غدًا إلى قطر عقب لقائه نتنياهو، وذلك في سياق جولة دبلوماسية تأتي بعد القمة العربية الإسلامية أو أي لقاء محتمل مع قادة حماس في المنطقة.

وأوضحت كريمة عوض، أن نتنياهو تطرق كذلك إلى الضربة الإسرائيلية الأخيرة ضد قطر، مؤكدًا أنها لم تكن فاشلة كما رُوِّج، بل استهدفت إيصال رسالة محددة «وقد وصلت».

وأشارت كريمة عوض إلى أن القمة العربية الإسلامية، التي انعقدت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، شهدت خطابات قوية من القادة والزعماء العرب والمسلمين، حيث أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن نتنياهو يسعى لتحويل المنطقة العربية إلى منطقة نفوذ إسرائيلية، فيما ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مهمة تضمّنت رسالة تحذير شديدة.