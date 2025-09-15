قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يجمد مستحقات لاعبيه بعد نزيف النقاط في الدوري
توافق بين الرئيسين السيسي وبزشكيان على ضرورة مواصلة التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى
إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك
توك شو

كريمة عوض: نتنياهو يستغل لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكي للتأكيد على نفوذ إسرائيل في المنطقة

نتنياهو
نتنياهو
عبد الخالق صلاح

أكدت الإعلامية كريمة عوض، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغل لقائه، اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للتشديد على أنه "لا مكان آمن لأي عدو لإسرائيل"، والإشارة إلى استمرار العمليات العسكرية والتوسع في دوائر التهديد.

وأضافت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نتنياهو كشف خلال اللقاء عن وجود حلفاء لإسرائيل في المنطقة والخليج، مشيرة إلى أنه تحدث عن مشاورات مرتقبة معهم بشأن التطورات المستقبلية، متسائلة: "هل بالفعل سلطة الاحتلال ستعرض تحركاتها على دول المنطقة والخليج؟".

ولفتت كريمة عوض، إلى أن الوزير الأمريكي روبيو سيتوجه غدًا إلى قطر عقب لقائه نتنياهو، وذلك في سياق جولة دبلوماسية تأتي بعد القمة العربية الإسلامية أو أي لقاء محتمل مع قادة حماس في المنطقة.

وأوضحت كريمة عوض، أن نتنياهو تطرق كذلك إلى الضربة الإسرائيلية الأخيرة ضد قطر، مؤكدًا أنها لم تكن فاشلة كما رُوِّج، بل استهدفت إيصال رسالة محددة «وقد وصلت».

وأشارت كريمة عوض إلى أن القمة العربية الإسلامية، التي انعقدت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، شهدت خطابات قوية من القادة والزعماء العرب والمسلمين، حيث أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن نتنياهو يسعى لتحويل المنطقة العربية إلى منطقة نفوذ إسرائيلية، فيما ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مهمة تضمّنت رسالة تحذير شديدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي كريمة عوض الوزير الأمريكي روبيو نتنياهو الخارجية الأمريكي

