محمد عبود: كلمة الرئيس السيسي بقمة قطر شكلت صدمة لنتنياهو

أكد الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت "كلمة معلم"، ومنذ إلقائها في القمة العربية أصبحت محور اهتمام الإعلام الإسرائيلي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن القناة الـ12 الإسرائيلية عرضت كلمة الرئيس السيسي، حيث وجه خلالها كلمة للشعب الإسرائيلي، تزامنًا مع خطاب ألقاه بنيامين نتنياهو اليوم.

وأضاف أن الإسرائيليين التقطوا الرسالة بوضوح، مشيرًا إلى أن الكلمة شكلت صدمة لنتنياهو، خاصة بعد إبلاغ الإسرائيليين الإسرائيليين بحرب مستمرة وطويلة المدة، مؤكدًا أن الشارع الإسرائيلي تعامل معها على المستوى السياسي، وقرأ المعارضون رسالة الرئيس بوضوح ودعوا إلى تغيير نتنياهو.