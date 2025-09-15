أحمد موسى: البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يوجه رسائل مهمة من الدوحة.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي انعقدت في الدوحة، قائلا: «البيان يحتوي على العديد من الرسائل المهمة».

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن البيان الختامي أعرب عن إدانة قاطعة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف في 9 سبتمبر 2025 العاصمة القطرية، للوفد قادة حماس للتفاوض في وقف إطلاق النار.

وتابع: البيان الختامي دعا إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، لأن إسرائيل ترتكب جرائم لابد من مواجهتها كما أنها لا تلتزم بمواثيق الأمم المتحدة.

وأشار أحمد موسى إلى أن كلمة الرئيس السيسي تحدث لأول مرة عن وجود تهديد لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، كما أن نتنياهو مجرم الحرب يهدد العلاقات العربية والإسلامية مع أمريكا، لأنه يجر معه أمريكا.

وأضاف أحمد موسى أن أمريكا ليست وسيطاً محايداً، وأن أي نظرة عربية وإسلامية وعالمية تراها غير عادلة، موضحاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تحدث خلال فترة ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية عن إنهاء كافة الحروب قبل حلول سبتمبر الحالي، لكنه فشل في وقف أي حرب.