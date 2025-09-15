أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة حملت رسائل تحذيرية ونارية قوية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية والإسلامية الطارئة في الدوحة، حملت العديد من الرسائل، مشيرًا إلى أن الرئيس استخدم جملًا وكلمات تُقال لأول مرة.

وأضاف أحمد موسى، خلال التغطية الخاصة بالقمة العربية على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي حذر من سلوك وممارسات إسرائيل التي تزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة، موضحًا أن ما وصفه بـ"السلوك الإسرائيلي المنفلت" من شأنه توسيع رقعة الصراع ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.

وتابع أن الرئيس السيسي شدد على أن مصر لن تقبل بالاعتداء على سيادة الدول العربية، ولن تسمح بإفشال جهود السلام، مؤكدًا أن الجميع سيقف صفًا واحدًا دفاعًا عن الحقوق العربية والإسلامية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأشار أحمد موسى، إلى أن كلمة الرئيس تضمنت مضمونًا مهمًا وقويًا للغاية، وأن رسائل السيسي كانت تحذيرية ونارية، موضحًا أن الرئيس تحدث للإسرائيليين بأن معاهدة السلام على المحك بسبب ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، مؤكدًا وجود تخوف لدى إسرائيل من مصر ومن الاقتراب من اتفاقية السلام.

وأردف موسى أن الرئيس السيسي حذر الإسرائيليين بشكل مباشر، وأن عليهم أن يتحملوا العواقب، قائلاً: "من يقوم بالمغامرة فعليه أن يتحمل المغامرة التي يقوم بها"، مشددًا على أن مواقف مصر واضحة وقوية ولم تمسك العصا من المنتصف، ووصف كلمة الرئيس بأنها جامعة وقوية وشاملة، وتحمل رسائل تحذيرية نارية.

وأكمل أحمد موسى، أن رسائل السيسي للإسرائيليين في غاية الأهمية، لافتًا إلى أن ما يقوم به نتنياهو يهدد اتفاقيات السلام، مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلي على قطر يهدد أمن واستقرار المنطقة، مضيفًا: "ما تفعله إسرائيل يجعل الوضع غير مستقر، وإسرائيل لن تنعم بالأمن والأمان دون السلام وإقامة دولة فلسطينية".