أحمد موسى: نتنياهو الإرهابي الأكبر في التاريخ

أكد الإعلامي أحمد موسى إن الدول تدعم قطر بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشيرًا إلى أن القمة قد تستغرق من 3 إلى 4 ساعات بحد أقصى.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك دعمًا قويًا وكبيرًا لقطر، موضحًا أن مؤتمرًا صحفيًا عُقد بين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي كان كله رسائل تهديد قبل القمة.

وأوضح موسى أن نتنياهو بعث رسائل تهديد، وأن الولايات المتحدة منذ الإعلان عن القمة العربية الإسلامية بدأت بالتحرك لدعم إسرائيل دون أي إدانة، مشيرًا إلى أن نتنياهو وصف نفسه بمحاربة الإرهاب في حين أنه "الإرهابي الأكبر في التاريخ".