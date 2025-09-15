احمد موسي: الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه حتى لو أراد ترامب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه حتى لو أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقيم منتجعات على دماء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن إسرائيل اليوم غير معنية بأمن الفلسطينيين، والسجون الإسرائيلية ممتلئة بالفلسطينيين، كما أن 142 دولة تؤيّد قيام دولة فلسطينية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» المُذاع على قناة «صدى البلد»، إن دولًا أوروبية اتخذت قرارًا يقضي بأن تُعتقل طائرة نتنياهو إن دخلت أراضيها لأنه مجرم حرب، فقرر هو أن يسلك مسارات أخرى حتى لا يُقبض عليه، متسائلًا: لماذا لا تتخذ الدول العربية قرارًا بإغلاق المجال الجوي أمام الطيران الإسرائيلي على الأقل حتى يكون هناك موقف واضح؟.

وأشار إلى أن إغلاق المجال الجوي أمام إسرائيل من قِبَلِ 57 دولة سيكون له تأثير بالغ القوة، وأنهم سيراقبون شكل البيان الختامي، وأنه لابد من قرارات تُسهِم في عزل إسرائيل عن العالم.

وأوضح أن موقف مصر ثابت وراسخ وسنشهد ذلك وسنُتابعه، وأن مصر طوال الوقت لها ثوابت في دعم الأمن وخطواتها مدروسة، وأن الدولة الكبيرة يحترمها الجميع، ووجود الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الدوحة اليوم في غاية الأهمية.